Natale a Casamarciano: domani giornata dedicata i bimbi ed alle famiglie. Il sindaco Clemente Primiano: “Alimentiamo il sentimento di comunità”

Domenica di festa domani, 22 dicembre 2024, a Casamarciano con momenti dedicati ai bambini ed alle loro famiglie: si comincia alle 10 nella Gescal con “Babbo Natale al Circoletto”, a cura dell’associazione GIO.V.E. e sarà l’occasione per i più piccoli per la consegna delle letterine al personaggio più amato del periodo natalizio.

Nel pomeriggio piazza Umberto I si trasformerà in un grande villeggio di Babbo Natale dove in un contesto tutto a tema saranno proposti, giochi, animazione e spettacoli. In serata sarà poi la volta di “Natale in piazza” con la degustazione di prodotti tipici della tradizione natalizia dove saranno protagoniste le nocciole di Casamarciano.

Lunedì 23 e martedì 24 dicembre le strade di Casamarciano saranno invase dalla Babbo Natale band e dalla loro musica. Il 27 dicembre sarà, invece, tempo di solidarietà con la Tombolata Telethon e con lo spettacolo “Ritorniamo a ridere” organizzato in collaborazione con la Pro loco Hyria.

Le manifestazioni organizzate in occasione del Natale e dell’arrivo del nuovo anno proseguiranno poi fino al 5 gennaio.

“Il periodo natalizio è l’occasione per trascorrere più tempo in famiglia ma anche per stare insieme come comunità ed è proprio questo l’obiettivo che ha ispirato l’organizzazione degli eventi del ricco cartellone di questi giorni. Ciascuna iniziativa è un richiamo alla partecipazione ed alla condivisione dei valori dell’amicizia, della solidarietà, della serenità e della pace. Dai bimbi ai nonni puntiamo a coinvolgere tutti e soprattutto a fare sentire calore ed affetto”, dice il sindaco Clemente Primiano