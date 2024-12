“Un posto chiamato Natale”: successo e unanimi consensi per i concerti natalizi eseguiti dagli alunni dell’I.C. “Mons.P.Guerriero di Avella.

Si sono concluse le tre giornate dedicate al Natale organizzate con impegno e dedizione dai docenti e dagli alunni dell’I.C. “Mons.P. Guerriero” di Avella, con il supporto di tutto il personale. I piccolissimi alunni della scuola dell’infanzia hanno aperto i festeggiamenti esibendosi in una magica atmosfera il 18 dicembre sera. Bellissima la scenografia, curata nei minimi dettagli: elfi, omini di Pan di Zenzero, bastoncini di zucchero e un meraviglioso albero innevato, simbolo per eccellenza del Natale, hanno fatto da sfondo ai piccoli interpreti che si sono cimentati in danze, recite e coreografie sotto la guida attenta delle maestre. Il 19 è stata la volta dei bambini della Scuola Primaria. Il tema che ha fatto da guida per la scelta dei brani è stato “Germogli di Natale”. I bambini hanno trattato in musica temi importanti come la sostenibilità, i valori dell’inclusione, e il rispetto per la nostra Madre Terra. Il titolo, che non è stato casuale, racchiudeva un messaggio profondo: anche da un seme piccolo, può nascere un cambiamento, un cambiamento che rispetta l’ambiente e che guarda al futuro con speranza. Insieme ai bambini, le insegnanti hanno vissuto un momento davvero speciale che ha incarnato il vero spirito del Natale: un momento di rinascita, di speranza, e di maggiore bontà, il momento di essere tutti più buoni, di pensare al nostro mondo e a come possiamo contribuire a renderlo migliore.Il 20 dicembre, nella splendida cornice della Chiesa della SS.Annunziata di Avella, si sono infine esibiti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado. Particolarissimo e scelto con cura il programma in scaletta. Brani di Mozart, Beethoven, Arlen, Lennon, Tchaikovsky, liberamente rielaborati per chitarra, fisarmonica, glockenspiel e body percussion. Ritmo, coordinazione, ordine ed esecuzioni impeccabili, miste a tanta emozione, hanno reso davvero unica la serata. Al termine del concerto, inoltre, il pubblico ha potuto ammirare ed acquistare gli elaborati prodotti dagli stessi alunni nell’ambito del progetto “Arte in movimento”, esposti in maniera accattivante nel luminoso e colorato mercatino allestito nel chiostro annesso alla chiesa. Il concerto del 20 era inserito nella rassegna “Nativitatis-Natale alle porte d’Irpinia”, patrocinata dal Comune di Avella, mostrando quanto sia preziosa l‘alleanza tra Scuola, Famiglia e Territorio per garantire il successo formativo di ogni singolo alunno e dunque un’ educazione di qualità. Ogni manifestazione è stata conclusadai saluti istituzionali del D.S. dell’I.C.S. “Mons.P.Guerriero” di Avella, prof. Andrea Amoroso che, con parole commosse, ha sottolineato il forte senso di collaborazione ed impegno che ha permesso l’eccellente riuscita di ogni evento. Dunque, giovani e meno giovani, tutti in piedi ad applaudire coinvolti i giovani alunni, i Docenti e il personale scolastico.