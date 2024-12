Genoa-Napoli: Gli azzurri di Conte conquistano il Ferraris, prima sconfitta per Vieira. VIDEO

La sfida al Luigi Ferraris tra Genoa e Napoli, valida per la 17ª giornata di Serie A, ha visto il trionfo degli azzurri guidati da Antonio Conte. Con un primo tempo dominante, i partenopei hanno messo in cassaforte un 2-1 grazie ai gol di Anguissa e Rrahmani. A poco è servita la reazione rossoblù nella ripresa, coronata dalla rete di Pinamonti, per evitare la prima sconfitta dell’era Vieira.

Il Napoli ha iniziato con grande intensità, passando in vantaggio al 15° minuto con un colpo di testa di Zambo Anguissa, perfettamente servito da Neres. La rete, inizialmente controllata al VAR per un presunto tocco di mano, è stata convalidata, confermando il terzo gol stagionale del centrocampista camerunense.

Pochi minuti dopo, è stato Amir Rrahmani a raddoppiare. Sugli sviluppi di una punizione battuta magistralmente da Lobotka, il difensore kosovaro ha trovato la deviazione decisiva per insaccare sotto la traversa, portando il risultato sullo 0-2.

La squadra di Vieira ha faticato a contenere la qualità del Napoli, nonostante alcuni spunti di Vitinha e Badelj. Lobotka, dominante a centrocampo, ha orchestrato il gioco azzurro con grande lucidità, rendendo difficile per i rossoblù prendere il controllo della partita.

Nel secondo tempo, il Genoa è entrato in campo con un atteggiamento più aggressivo. Al 51° minuto, Andrea Pinamonti ha riaperto il match con un tap-in su una ribattuta, sfruttando un momento di disattenzione della difesa napoletana.

La squadra di Vieira ha continuato a spingere, cercando il pareggio con determinazione. Tuttavia, nonostante la pressione e alcune buone giocate orchestrate da Vitinha, il Genoa non è riuscito a sfondare nuovamente il muro difensivo azzurro. Meret ha risposto presente nei momenti chiave, contribuendo a mantenere il risultato.

Con questa vittoria, il Napoli si porta momentaneamente in testa alla classifica, confermando il ruolo di candidato allo scudetto. Il Genoa, invece, resta in una posizione complicata, ma le parole di Vieira trasmettono fiducia per il futuro.

La stagione è ancora lunga, ma se il Napoli saprà mantenere la solidità mostrata nel primo tempo, il sogno tricolore potrebbe diventare realtà. Per il Genoa, invece, sarà fondamentale trovare continuità nei risultati per consolidare la permanenza in Serie A.

