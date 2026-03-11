Nasce “Meravigliosa”: a Mugnano del Cardinale arriva la vera pizza napoletana a ruota di carro

Venerdì 13 marzo segna una nuova apertura gastronomica a Mugnano del Cardinale: nasce Meravigliosa, una pizzeria che porta in Corso Europa 4 la tradizione autentica della pizza napoletana a ruota di carro. Un progetto che unisce passione, esperienza e attenzione ai dettagli, con l’obiettivo di offrire un’esperienza autentica a chi ama la vera pizza.
Meravigliosa nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: portare nel territorio il gusto della tradizione napoletana più autentica. Qui la pizza viene preparata seguendo tempi e metodi che rispettano la cultura dell’arte bianca: impasto lavorato con calma, lunga lievitazione e forno sempre acceso.
La filosofia del locale è quella di unire tradizione e cura per ogni particolare. La pizza proposta affonda le sue radici in un sapere tramandato di generazione in generazione, un’esperienza costruita nel tempo, custodita e arricchita con attenzione e passione.
Grande importanza viene data a ogni fase della preparazione:
- selezione accurata delle materie prime
- lavorazione attenta degli impasti
- cura dell’esperienza per ogni cliente
Per il team di Meravigliosa, infatti, la pizza non è soltanto un prodotto da servire a tavola, ma un’esperienza da vivere, capace di raccontare una storia fatta di tradizione, qualità e convivialità.
Il locale sarà aperto tutti i giorni a pranzo e a cena:
- 12:00 – 15:00 (pranzo)
- 19:00 – 00:00 (cena)
Con questa nuova apertura, Mugnano del Cardinale accoglie un punto di riferimento per gli amanti della pizza napoletana, dove semplicità, gusto e autenticità si incontrano in un’unica parola: Meravigliosa.
Meravigliosa – Corso Europa 4, Mugnano del Cardinale