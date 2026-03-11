Non è più. Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Gerardo Russo

MUGNANO DEL CARDINALE — La comunità di Mugnano del Cardinale piange la scomparsa di Gerardo Russo, conosciuto da tutti come “’O Muzzon”, venuto a mancare all’età di 75 anni.

La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra quanti lo conoscevano e lo stimavano. Gerardo Russo lascia nel dolore la moglie Filomena Vetrano, i figli Gaetano e Maria Teresa, la nuora Filomena Aperuta, il genero Sabino Napolitano, le sorelle Nunzia e Concetta, il fratello Filomeno, i nipoti Martina, Carmen e Gerardo, oltre ai cognati, alle cognate e a tutti i parenti.

L’ultimo saluto sarà dato domani, 12 marzo. La salma, proveniente dal Centro Hospice di Cicciano, giungerà alle ore 13:00 presso la Parrocchia dell’Ascensione di Mugnano del Cardinale, dove alle ore 15:00 sarà celebrato il rito funebre. Al termine della cerimonia religiosa, il corteo funebre proseguirà verso il cimitero di Mugnano del Cardinale.

In queste ore di dolore, la comunità si stringe attorno alla famiglia Russo, condividendo il lutto e il ricordo di una persona che resterà nella memoria di chi lo ha conosciuto.