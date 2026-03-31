Nasce ad Arienzo la comunità alloggio “Luce del Futuro”

​Ad Arienzo ha aperto le porte “Luce del Futuro”, una nuova comunità alloggio per minori che si pone come simbolo di solidarietà e amore concreto.

​Il progetto trae origine dal gesto generoso di una coppia del territorio la quale, non avendo avuto figli, ha scelto di donare la propria casa affinché potesse accogliere bambini e ragazzi in difficoltà. Oggi, quella stessa dimora ospita otto minori, trasformandosi per loro in un luogo sicuro e familiare.

​Gli spazi e gli oggetti della vita quotidiana della coppia sono rimasti intatti, mantenendo viva la loro presenza tra quelle mura: un segno profondo di continuità e affetto.

​“Non avevano figli, ma oggi ne hanno otto”: una frase che racchiude l’essenza di un progetto costruito sull’amore e radicato nei valori della condivisione. “Luce del Futuro” rappresenta così una nuova speranza per il territorio, una casa che guarda al domani senza mai dimenticare le proprie radici.

​Il merito di aver reso possibile questa realtà va alla presidente Emanuela Petrone, già alla guida di altre comunità, che con la sua esperienza e dedizione continua a trasformare questi gesti di generosità in progetti solidi e vitali per il futuro dei più giovani.