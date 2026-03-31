Nasce ad Arienzo la comunità alloggio “Luce del Futuro”
Ad Arienzo ha aperto le porte “Luce del Futuro”, una nuova comunità alloggio per minori che si pone come simbolo di solidarietà e amore concreto.
Il progetto trae origine dal gesto generoso di una coppia del territorio la quale, non avendo avuto figli, ha scelto di donare la propria casa affinché potesse accogliere bambini e ragazzi in difficoltà. Oggi, quella stessa dimora ospita otto minori, trasformandosi per loro in un luogo sicuro e familiare.
Gli spazi e gli oggetti della vita quotidiana della coppia sono rimasti intatti, mantenendo viva la loro presenza tra quelle mura: un segno profondo di continuità e affetto.
“Non avevano figli, ma oggi ne hanno otto”: una frase che racchiude l’essenza di un progetto costruito sull’amore e radicato nei valori della condivisione. “Luce del Futuro” rappresenta così una nuova speranza per il territorio, una casa che guarda al domani senza mai dimenticare le proprie radici.
Il merito di aver reso possibile questa realtà va alla presidente Emanuela Petrone, già alla guida di altre comunità, che con la sua esperienza e dedizione continua a trasformare questi gesti di generosità in progetti solidi e vitali per il futuro dei più giovani.