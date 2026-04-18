Nasce a Salerno la sezione provinciale del N.I.T.A.: un modello che cresce sul territorio. L’area legale affidata all’avv. Pepe

Salerno accoglie ufficialmente una nuova realtà impegnata nella tutela ambientale e nella difesa degli animali. È stata infatti istituita la sezione provinciale dell’Associazione N.I.T.A. Kalle Club – Nucleo Intervento Tutela Ambientale (ODV), segnando un importante passo nel percorso di espansione di un modello già consolidato in altri territori, in particolare nella provincia di Foggia.

Proprio l’esperienza maturata nel territorio foggiano rappresenta oggi un punto di riferimento concreto: un presidio attivo nella tutela ambientale, nella difesa degli animali e nel supporto alla collettività. Un modello organizzativo capace di integrare interventi sul campo, attività di prevenzione e collaborazione con le istituzioni, dimostrando come una presenza strutturata possa incidere in modo efficace contro fenomeni di degrado ambientale, randagismo e attività illecite.

Sulla scia di questi risultati nasce la sezione di Salerno, fortemente voluta dal presidente Gianni Marino, da anni impegnato nella protezione della natura e nella gestione del soccorso agli animali in difficoltà. La sua esperienza e sensibilità hanno contribuito a dare impulso a un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per l’intero territorio salernitano.

La struttura organizzativa si presenta già solida e qualificata. Alla guida della sezione è stato nominato lo stesso Gianni Marino, affiancato dal segretario Dott. Vito Vesce. L’area legale-amministrativa sarà seguita dall’avvocato Michele Pepe, mentre tra i consiglieri figurano il Dott. Francesco Ricco ed Elena Cocean.

La sede operativa della sezione provinciale è stata ufficialmente individuata a Trentinarra, in Via Europa n. 52, come attestato dalla certificazione di affiliazione rilasciata dal coordinamento nazionale il 1° marzo 2026.

La nuova sezione opererà attraverso guardie zoofile autorizzate con decreto prefettizio, impegnate nelle attività di vigilanza e contrasto agli illeciti. A queste si affiancheranno interventi di protezione civile e azioni di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (A.I.B.), con l’obiettivo di tutelare il patrimonio naturale.

Il progetto è già pronto per essere presentato a livello regionale, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento istituzionale e avviare un percorso di ulteriore espansione in Campania, replicando un modello organizzativo che ha già dimostrato efficacia e concretezza.

La nascita della sezione N.I.T.A. di Salerno rappresenta dunque non solo un traguardo organizzativo, ma anche un importante riconoscimento ufficiale. Un segnale forte di crescita e radicamento territoriale, volto a costruire una rete sempre più capillare al servizio dell’ambiente, degli animali e della comunità.