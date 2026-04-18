Comiziano, auguri al sindaco Severino Nappi per il suo compleanno

18/04/2026 binews.it 100 DI QUESTI GIORNI, EVIDENZA, NOLANO 0

Comiziano, auguri al sindaco Severino Nappi per il suo compleanno

Giornata speciale per la comunità di Comiziano, che celebra il compleanno del sindaco Severino Nappi. Un momento di festa che unisce cittadini, istituzioni e realtà associative nel segno della stima e del riconoscimento per il lavoro svolto dal primo cittadino.

Alla guida dell’amministrazione comunale, Nappi si è distinto per l’impegno costante nella gestione del territorio e per l’attenzione rivolta alle esigenze della comunità locale. Numerosi i messaggi di auguri giunti in queste ore, a testimonianza del legame costruito nel tempo con i cittadini e con le realtà del territorio.

Figura istituzionale di riferimento, il sindaco continua a rappresentare un punto saldo per Comiziano, promuovendo iniziative e interventi volti alla crescita e al miglioramento della qualità della vita del paese.

In questa giornata, oltre alla celebrazione personale, emerge anche il valore del ruolo amministrativo, svolto con dedizione e senso di responsabilità.

Al sindaco Severino Nappi giungano dunque gli auguri più sinceri di buon compleanno, con l’auspicio di proseguire il suo percorso amministrativo con rinnovato entusiasmo e ulteriori risultati per la comunità.Comiziano, auguri al sindaco Severino Nappi per il suo compleanno Comiziano, auguri al sindaco Severino Nappi per il suo compleanno