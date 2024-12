Napoli-Venezia 1-0: Raspadori regala il primo posto a Conte. Video

Il Napoli di Antonio Conte torna in vetta alla classifica di Serie A grazie a una vittoria sofferta ma fondamentale contro il Venezia, maturata al minuto 79 con una rete decisiva di Giacomo Raspadori. Gli azzurri, con questo successo, raggiungono l’Atalanta in testa alla classifica a quota 41 punti, approfittando del passo falso dei bergamaschi contro la Lazio. Per il Venezia, invece, la serata si conclude con tanto rammarico: nonostante una prestazione difensiva di grande sacrificio e l’eroica prova del portiere Stankovic, i lagunari rimangono penultimi con soli 13 punti.

Sin dai primi minuti, il Napoli ha imposto il proprio ritmo, schiacciando il Venezia nella propria metà campo. Gli uomini di Conte si sono resi pericolosi su palla inattiva, con Rrahmani e McTominay vicini al vantaggio. Tra i più attivi, Kvaratskhelia ha costretto Joronen a un intervento impegnativo al quarto d’ora. Tuttavia, è stato il Venezia a creare la prima vera occasione da gol con Yeboah, fermato da un’ottima parata di piede di Meret.

La svolta del primo tempo sembrava arrivare al 36′, quando un fallo di mano di Idzes ha regalato al Napoli un calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Romelu Lukaku, ma il belga è stato ipnotizzato da Stankovic, che ha intuito il sinistro incrociato, mantenendo il risultato sullo 0-0. Gli azzurri hanno continuato a spingere, ma Anguissa ha sprecato un’altra grande occasione poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Venezia ha mostrato coraggio, trascinato dalle giocate del giovane Oristanio, che ha impegnato Meret su punizione. Il Napoli ha risposto aumentando la pressione: prima Olivera, poi Lukaku sono andati vicini al gol, con il belga particolarmente sfortunato nel colpire il palo dopo una prodigiosa parata di Stankovic.

Il fortino del Venezia ha resistito fino al minuto 79, quando l’azione decisiva è partita dai piedi di Neres. L’esterno brasiliano ha servito un assist perfetto per Raspadori, entrato da pochi minuti, che ha trafitto la porta avversaria con un tiro preciso. Nel finale, gli azzurri hanno avuto l’opportunità di chiudere la partita, ma né Lukaku né Politano sono riusciti a trovare il raddoppio.

Con questa vittoria, il Napoli conferma le proprie ambizioni scudetto, ritrovando la vetta della classifica. Il lavoro di Antonio Conte sembra dare i suoi frutti, con una squadra solida e capace di superare le difficoltà. Per il Venezia, invece, si tratta dell’ennesima serata amara: i lagunari, nonostante l’impegno e l’organizzazione, vedono il traguardo salvezza allontanarsi ulteriormente.

(Andrea Salvatore Guerriero)