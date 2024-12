Premio Binews 2024: un omaggio alle eccellenze del territorio ieri al teatro Colosseo

Ieri sera, sabato 28 dicembre 2024, il Teatro Colosseo di Baiano ha ospitato la prestigiosa undicesima edizione del Premio Binews: Le Eccellenze dell’Anno, un evento organizzato dalla testata giornalistica Binews per celebrare le personalità e le realtà che hanno lasciato il segno nell’anno che sta per concludersi.

Il teatro, gremito di pubblico, ha offerto un’atmosfera magica e coinvolgente, degna cornice per un evento che ormai rappresenta un appuntamento fisso per la comunità locale. Sul palco, le autorità premiate hanno ricevuto il meritato riconoscimento per il loro contributo in diversi ambiti: cultura, sport, economia, sociale e molto altro.

Tra gli insigniti, personalità di spicco che hanno saputo distinguersi con il loro impegno e talento. Il Premio Binews non si limita a riconoscere le eccellenze già affermate, ma celebra anche realtà emergenti, sottolineando l’importanza di sostenere e valorizzare chi contribuisce alla crescita del territorio.

All’evento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni civili e religiose, a testimonianza del forte legame tra il Premio Binews e il territorio. L’iniziativa si è confermata un’occasione non solo per celebrare i successi, ma anche per creare un momento di riflessione e condivisione.

La serata, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Binews.it, ha raccolto grande consenso, confermando l’importanza di questo appuntamento nel panorama culturale locale. Con un arrivederci al prossimo anno, il Premio Binews rinnova la sua missione: raccontare e premiare le storie di chi fa la differenza.

Un plauso va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, ribadendo ancora una volta quanto sia fondamentale dare voce alle eccellenze di un territorio ricco di talenti e potenzialità.