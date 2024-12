BAIANO: Laura Paris incanta al primo giorno dello stage di ginnastica ritmica organizzato dall’A.S.D. An.Si.Ca. VIDEO

Oggi, 29 dicembre 2024, ha preso il via a Baiano il primo dei due giorni di uno stage imperdibile per appassionati di ginnastica ritmica, organizzato dall’A.S.D. An.Si.Ca. con la presenza straordinaria della campionessa italiana Laura Paris. L’evento, patrocinato dal Comune di Baiano, si svolge presso il Palazzetto dello Sport “Italo Picciocchi”.

Laura Paris, protagonista delle recenti imprese della squadra italiana, sta portando a Baiano la sua esperienza di alto livello, condividendo con le partecipanti segreti, tecniche e consigli preziosi. Decine e decine di ragazze stanno prendendo parte alle lezioni impartite dalla campionessa italiana, un esempio di talento, disciplina e passione.

Lo stage continuerà domani, lunedì 30 dicembre, offrendo un’altra giornata di formazione e crescita tecnica sotto la guida di Laura Paris. Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per giovani atlete, istruttrici e appassionate della ginnastica ritmica.

Lo stage non è soltanto un momento di crescita tecnica e sportiva, ma anche un’occasione per valorizzare lo sport nel territorio e promuovere i valori della ginnastica ritmica, come la dedizione, l’eleganza e la forza interiore. L’iniziativa si inserisce perfettamente nella mission dell’A.S.D. An.Si.Ca., sempre attenta a offrire opportunità di alto livello per lo sviluppo delle giovani ginnaste locali.

Grazie al patrocinio del Comune di Baiano, l’evento sta contribuendo a rafforzare l’immagine della città come punto di riferimento per lo sport e l’organizzazione di manifestazioni di rilievo nazionale.

La presenza di Laura Paris, vera ambasciatrice della ginnastica ritmica italiana, sta rendendo questo stage un evento memorabile. Per chi non volesse perdere il secondo giorno, lunedì 30 dicembre sarà possibile vivere un’altra giornata all’insegna dello sport, del talento e della passione. Baiano si conferma ancora una volta un palcoscenico di eccellenza per la ginnastica ritmica.