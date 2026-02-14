Napoli, vandalizzata fontana di piazza Mercato. Sopralluogo di Borrelli: “I nostri monumenti ormai alla mercé di teppisti e incivili”

“L’ennesimo atto vandalico ai danni delle Fontane del Seguro a Piazza Mercato a Napoli rappresenta uno scempio. Un danneggiamento, scoperto ieri, che avviene, ahimé, nuovamente a seguito di un restauro. Non sappiamo ancora chi sia stato, se si sia trattato di una baby-gang”, fa sapere il deputato Francesco Emilio Borrelli, recatosi per un sopralluogo a piazza Mercato, dove la testa di una delle sfingi delle fontane-obelischi del Seguro è stata spaccata da ignoti con un oggetto contundente. Il monumento versa in condizioni di evidente degrado, ricoperto da vernici, e circondato da deiezioni canine. “Il patrimonio artistico culturale va preservato dall’inciviltà dei vandali che imperversano in questa città”, ribadisce Borrelli.

