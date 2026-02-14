“In nome dell’amore”, all’auditorium di Saviano il concerto in ricordo di Angelo

Un viaggio emozionale e artistico attraverso il sentimento che da sempre muove l’umanità. Raffaele Sepe e Ellen Kachlishvili, avrebbero dovuto esibirsi al suo matrimonio, invece Angelo è scomparso prematuramente e allora i due artisti hanno voluto dedicare a lui un concerto che intreccia musica dal vivo, canto, parola e poesia, conducendo lo spettatore dentro le stagioni dell’amore: quello che nasce, quello che resiste, quello che salva. Nel giorno di San Valentino l’associazione culturale e musicale “La Voce dell’anima” dedica ad Angelo D’Alia un evento che parla di amore con la musica quale elemento narrativo e respiro emotivo dello spettacolo, affidata all’orchestra di fiati “Gli Anelli di Saturno”, con la direzione e la cura musicale del Maestro Antonio Saturno, musicista e arrangiatore di riconosciuta sensibilità artistica, che attualmente collabora con importanti personalità del teatro e del cinema italiano come Giancarlo Giannini e Michele Placido.

Protagonisti della scena sono due artisti uniti da un profondo sodalizio umano e artistico.

Raffaele Sepe, tenore e uomo di teatro, ha portato la propria voce e la propria visione scenica nei teatri più importanti del mondo, esibendosi in Europa, Russia, Argentina, Stati Uniti e Giappone, fino al prestigioso Bunka Kaikan di Tokyo, e cantando alla presenza di Papa Francesco.

Al suo fianco, Ellen Kachlishvili, compagna e sposa nella vita e nell’arte, soprano e attrice di grande sensibilità, si è esibita su palcoscenici internazionali di assoluto rilievo, tra cui la Carnegie Hall di New York.

In nome dell’amore è dedicato appunto alla memoria di Angelo D’Alia, amico sincero e presenza viva nel cuore di chi crede che l’arte non sia solo spettacolo, ma testimonianza, custodia e memoria condivisa.

L’evento si terrà il 14 febbraio 2026, alle ore 20.30, presso il Teatro Auditorium “Vincenzo Sorrentino” di Saviano.

“Il nome dell’amore non si limita a raccontare, sussurra, interroga. Attende, perché l’amore non ha un solo volto, né un solo nome”, dico gli organizzatori.