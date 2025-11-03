Napoli si prepara alla grande convention del centrodestra: Meloni, Tajani, Salvini e Lupi al fianco di Cirielli

NAPOLI – Tutto pronto per il grande appuntamento del centrodestra in Campania, che il prossimo 14 novembre farà tappa al Pala Partenope di Napoli per una manifestazione destinata a segnare uno dei momenti clou della campagna elettorale.

A sostenere la candidatura di Edmondo Cirielli, vice ministro e candidato alla Presidenza della Regione Campania, saranno presenti i massimi esponenti della coalizione: Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa.

Un vero e proprio fronte unito a sostegno di un progetto politico che punta a rilanciare la Campania con una nuova visione di sviluppo, concretezza e radicamento territoriale.

L’evento – organizzato nei minimi dettagli – sarà il trampolino di lancio per gli ultimi dieci giorni di campagna elettorale, un momento di forte mobilitazione e partecipazione per dirigenti, militanti e simpatizzanti di tutto il territorio regionale.

La convention, che si preannuncia affollata e carica di entusiasmo, vedrà interventi, testimonianze e momenti di confronto politico volti a rafforzare il messaggio del cambiamento e dell’unità del centrodestra.

L’orario di inizio è ancora da definire, ma l’apertura dei lavori è prevista nel pomeriggio di venerdì 14 novembre, tra le 17:30 e le 18:00.

Tutti gli occhi, dunque, saranno puntati su Napoli, dove il centrodestra si prepara a lanciare ufficialmente la volata di Edmondo Cirielli verso la guida della Regione Campania