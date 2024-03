Mugnano del Cardinale: Un festoso compleanno al Santuario di Santa Filomena: don Giuseppe Autorino celebra con i fedeli. (Video e Foto di Francesco Piccolo)

Il 7 marzo è stata una giornata speciale al Santuario di Santa Filomena, poiché don Giuseppe Autorino, il rettore amato e rispettato della comunità, ha festeggiato il suo compleanno in un modo davvero unico e significativo.

don Giuseppe ha esteso un caloroso invito a tutti i fedeli per partecipare alla celebrazione della messa delle 18:30, un momento di preghiera e condivisione che ha reso la giornata ancora più speciale. La chiesa era colma di fedeli desiderosi di rendere omaggio al loro stimato rettore e di condividere con lui questo momento gioioso.

Dopo la toccante celebrazione eucaristica, l’atmosfera si è trasformata in un clima di festa nella sacrestia. Qui, don Giuseppe ha accolto calorosamente tutti i presenti, creando un’atmosfera di gioia e fraternità. I sorrisi e gli auguri sinceri hanno permeato l’aria, creando un ambiente sereno e festoso.

La sorpresa più dolce è arrivata al termine della serata, quando è stata presentata una torta scintillante con candeline pronte per essere soffiate. I fedeli hanno condiviso insieme questo momento di gioia, esprimendo il loro affetto e la loro gratitudine al caro don Giuseppe.

La sacrestia si è riempita di risate, applausi e luce scintillante dalle candeline spente. La torta, simbolo di dolcezza e condivisione, ha rappresentato l’unità della comunità attorno al loro amato rettore.

Don Giuseppe Autorino ha dimostrato ancora una volta la sua natura altruista e aperta a tutti. La sua disponibilità e la capacità di creare un ambiente accogliente hanno reso la serata non solo un momento di festa, ma anche un’occasione speciale di incontro e connessione tra i membri della comunità.

La celebrazione del compleanno di don Giuseppe Autorino al Santuario di Santa Filomena è stata un evento indimenticabile. Ha rappresentato un momento di fede, gioia e fraternità, sottolineando l’importanza della comunità e della condivisione nelle celebrazioni della vita. Auguriamo a don Giuseppe tanta felicità, salute e prosperità in questo nuovo anno che inizia, ringraziandolo per la sua guida ispiratrice e il suo amore dedicato alla comunità.

(Andrea Salvatore Guerriero)