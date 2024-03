Tragedia a Bisaccia: Incidente stradale con esito mortale

La tranquilla giornata di oggi, 8 marzo, è stata improvvisamente oscurata da una tragedia che ha scosso la comunità di Bisaccia. Alle ore 09’43 di questa mattina, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale è stata chiamata in azione in contrada Ischitella, per rispondere a un grave incidente stradale che ha lasciato un uomo di 53 anni intrappolato sotto una betoniera ribaltata.

L’incidente è avvenuto quando la betoniera è uscita di strada, precipitando nella scarpata sottostante e ribaltandosi, con l’uomo alla guida ancora al suo interno. La gravità della situazione ha richiesto l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino, che con non poche difficoltà è riuscita a liberare l’uomo intrappolato sotto il pesante automezzo.

Una volta estratto, l’uomo è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118, che, di fronte alle sue gravi condizioni, hanno richiesto l’invio dell’eliambulanza sul posto. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati di rianimazione, l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile e un dolore che si diffonde in tutta la comunità.

I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso, cercando di ricostruire le circostanze che hanno portato a questa tragica fine.