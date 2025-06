Mugnano del Cardinale: “Piazzetta San Giacomo, Bianco replica: ‘Collaborazione vera tra cittadini e Comune. Meriti condivisi, non dimenticanze'”

“Riceviamo e pubblichiamo.”

In riferimento a un articolo recentemente pubblicato dagli amici di Piazzetta San Giacomo, che tende a sminuire una bella pagina di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i suoi concittadini, ai quali riconosco la volontà sincera di preservare quest’area comunale (e ribadisco: comunale, non privata), desidero fare alcune precisazioni che, sono certo, gli amici avranno dimenticato in buona fede.

L’Amministrazione comunale, e in particolare il sindaco, dott. Alessandro Napolitano, si è attivata non solo per ottenere tutti i permessi necessari al taglio del tiglio ormai secco (in seguito a relazione tecnica dell’ing. Ferrara, con la presenza del vigile urbano, rilievi fotografici, planimetrie, relazione dell’agronomo, incarico al sig. Andrea per l’esecuzione del taglio, ecc.) ma ha anche coinvolto me e gli stessi amici della piazzetta nella scelta del nuovo tiglio da piantare.

Agli amici va riconosciuto il merito di una partecipazione attiva e della volontà concreta di tutelare questo spazio pubblico. Un ringraziamento particolare va ad Antonio Napolitano per aver donato l’albero, anche se, permettetemi un’amichevole osservazione, un dono per rimanere tale non dovrebbe essere pubblicizzato, altrimenti rischia di perdere il suo significato più autentico.

Aggiungo infine che nelle vostre precisazioni avete omesso, probabilmente per dimenticanza, di ringraziarmi per l’impegno concreto che ho messo in campo, facendo da tramite tra voi e l’Amministrazione con il pieno consenso del sindaco Napolitano.

Nel rispetto della verità

Domenico Bianco