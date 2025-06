Il Forum Giovani di Sirignano organizza “The Cage”: al via il torneo di calcio “La Gabbia”

Il Forum Giovani di Sirignano è pronto a dare il via a una delle iniziative più attese dell’estate: il torneo di calcio “La Gabbia”, che inizierà il 27 giugno presso l’area sportiva del paese.

Un evento pensato dai giovani per i giovani, ma aperto a tutta la comunità, all’insegna del divertimento, dello sport e della socializzazione. Il merito va senza dubbio a tutti quei ragazzi che, con impegno e passione, stanno lavorando da settimane per rendere possibile questa manifestazione. Un plauso va a loro: sono l’esempio concreto di come si possa costruire qualcosa di bello unendo energie e idee.

Un sentito grazie va anche agli sponsor, che con il loro sostegno rendono possibile la realizzazione del torneo. La collaborazione tra cittadini, attività commerciali e istituzioni locali è la chiave per far crescere eventi come questo.

Durante tutte le serate del torneo sarà attivo un punto ristoro, anch’esso gestito dai ragazzi del Forum: un’occasione per gustare qualcosa in compagnia, sostenere l’organizzazione e vivere l’evento in un’atmosfera conviviale.

Inoltre, come ulteriore chicca, è stato ripristinato un bigliardino: sarà disponibile per l’intera durata del torneo, offrendo un’alternativa divertente per chi vuole mettersi alla prova anche fuori dal campo.

Ora non resta che sperare in una partecipazione massiccia: Sirignano ha tutte le carte in regola per vivere delle splendide serate estive all’insegna dello sport e della condivisione.

Appuntamento al 27 giugno: “The Cage” vi aspetta! ⚽