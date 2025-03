MUGNANO DEL CARDINALE. “OPERAZIONE VERITÀ”. La replica del gruppo consiliare Nuova Alleanza Popolare

Nella seduta consiliare del 21 marzo 2025, durante la discussione sull’approvazione del bilancio provvisorio, abbiamo sollevato legittimi dubbi sia sui contenuti che sulla procedura adottata. Invece di rispondere nel merito, l’assessore Valentino ha preferito lo scontro personale, arrivando persino a evocare l’ipotesi di un falso in atto pubblico: un’accusa grave, infondata e mai formalizzata.

Ci dispiace, anzi mi dispiace, egregio assessore Valentino, che ancora una volta non abbia compreso ciò che il sottoscritto capogruppo intendeva evidenziare riguardo all’invio della PEC. Ho semplicemente richiesto di ricevere gli atti del Consiglio sulla PEC che utilizzo quotidianamente. È opportuno precisare che nessun atto è stato ritirato, perché non è nella nostra natura e non è nel DNA di Nuova Alleanza Popolare!

Noi rappresentiamo una fucina di pensiero, cultura, idee e democrazia partecipativa. Dispiace constatare che molti abbiano avuto l’opportunità di sedere nei banchi del Consiglio, ma siano poi stati “bocciati” dalla realtà dei fatti. La cultura, purtroppo, non si compra, e i curriculum si arricchiscono con l’azione concreta, non con le parole.

Mi scuso se il mio operato si svolge tra la gente, umile tra gli umili e potente tra gli arroganti. Non considero la politica una professione, ma una missione. A dimostrarlo è il fatto che amo farmi chiamare “Filomeno” e non “Dottore”, a differenza di chi antepone il titolo per sentirsi qualcuno.

Durante la seduta, la consigliera Napolitano, di sua spontanea iniziativa e senza confrontarsi con il gruppo, ha deciso di rimandare il deposito degli atti al 24 marzo 2025. Tuttavia, ribadiamo che le nostre iniziative e istanze non saranno mai oggetto di ritrattazione.

Abbiamo richiesto documenti fondamentali per un’analisi accurata del bilancio 2025-2027 e del DUP (Documento Unico di Programmazione), atti distinti dalle linee programmatiche. In particolare, abbiamo domandato:

– Resoconto dettagliato sul piano di rientro

– Elenco aggiornato delle vertenze legali in corso e delle passività che potrebbero incidere sul bilancio

– Prospetto dettagliato sull’utilizzo delle anticipazioni di liquidità’

– Elenco delle collaborazioni esterne retribuite dall’ente, incluso il personale amministrativo utilizzato in periodo elettorale

Questi documenti sono essenziali per la richiesta di un Consiglio Straordinario, nel quale presenteremo una nostra disamina sul disavanzo e sulle sue conseguenze legali e amministrative.

Il Comune di Mugnano del Cardinale versa in condizioni finanziarie critiche, come certificato dal Revisore dei Conti, dott. Giovanni Gala, nel parere sul bilancio 2025-2027. Il disavanzo complessivo ammonta a **615.399,26 euro**, così suddivisi:

– **€378.666,31** da riaccertamento straordinario dei residui

– **€108.596,59** da Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL)

– **€128.136,36** da passaggi contabili e FCDE

Questo deficit verrà coperto con rate annuali da **49.748,19 euro** per i prossimi anni.

Il Revisore ha evidenziato che:

– L’ente è strutturalmente deficitario secondo i parametri 2022-2024

– L’equilibrio finale è pari a zero, garantito solo da avanzo presunto e da entrate straordinarie

– Il bilancio prevede entrate tributarie per 62.588.106,01 euro, ma la riscossione effettiva della TARI è ferma al62%

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) non presenta strategie per lo sviluppo economico, sociale o culturale. Nessun riferimento concreto al PNRR, nessun obiettivo misurabile.

Nel frattempo, gli amministratori ridono durante le sedute consiliari, quando invece dovrebbero piangere, perché non hanno una morale… o meglio, l’hanno data in cambio di 115.098,69 euro.

Le sorti del nostro paese sono affidate a una brigata di avventurieri senza tempo, dimostrando che la storia si ripete: prima come tragedia, poi come farsa (Karl Marx).

Le domande che l’amministrazione deve ancora rispondere

1. Cosa si intende fare per le strade dissestate, pericolose per pedoni e automobilisti?

2. Qual è il futuro della villa comunale, oggi in stato di abbandono?

3. Che fine ha fatto il rilancio del Campo Diana?

4. Quali politiche sociali sono state realmente attuate?**

5. Quali iniziative sono state messe in campo per giovani, anziani e famiglie in difficoltà?

6. Qual è la situazione del campo sportivo e della storica squadra Carotenuto?

7. O dobbiamo accontentarci di qualche foto con la pizza fritta o il caciocavallo impiccato, mentre i problemi reali restano irrisolti?

Operazione Verità: basta mistificazioni

Oggi lanciamo ufficialmente Operazione Verità, un’iniziativa di comunicazione e vigilanza per smascherare ogni tentativo di mistificazione politica. I cittadini hanno diritto a una visione chiara e documentata dell’azione amministrativa. Per questo motivo, li invitiamo a un incontro pubblico.

Il rispetto non si predica: si dimostra.

E allora, amministratori di Mugnano del Cardinale, dimostratelo al popolo che vi ha eletto e per il quale percepite laute indennità.

Si dimostra accettando critiche fondate, senza nascondersi dietro la presunzione o l’autocelebrazione.

Per quanto ci riguarda, il nostro impegno sarà sempre concreto, documentato e trasparente, nell’unico interesse di Mugnano del Cardinale.

I Consiglieri di Nuova Alleanza Popolare