Sirignano, il pozzo di località Ciglio guarda al futuro: lavori in corso per potenziare la rete idrica del territorio

SIRIGNANO – Un intervento importante per migliorare l’efficienza del servizio idrico del territorio. Proseguono i lavori presso il pozzo situato in località Ciglio, nel Comune di Sirignano, dove da alcune settimane sono stati avviati interventi finalizzati al potenziamento della pompa e al rafforzamento della distribuzione dell’acqua.

Un’opera strategica che punta a garantire una maggiore efficienza della rete idrica e un servizio più adeguato alle esigenze delle comunità interessate di Sirignano, Mugnano del Cardinale e Quadrelle.

Nella giornata odierna si è svolto un sopralluogo tecnico presso l’impianto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Presenti il sindaco di Sirignano Antonio Colucci, il sindaco di Mugnano del Cardinale dott. Alessandro Napolitano, l’architetto Guarino dell’Alto Calore, i tecnici incaricati, l’ingegnere responsabile e l’impresa esecutrice dell’intervento.

Un confronto direttamente sul campo tra amministratori, tecnici e addetti ai lavori per seguire da vicino un progetto che rappresenta un passo significativo per il miglioramento di un servizio essenziale come quello dell’acqua.

«Stiamo portando avanti un’opera concreta, che guarda al futuro e alle esigenze reali dei cittadini. Garantire una rete idrica più efficiente significa investire sulla qualità della vita delle nostre comunità. L’acqua è un bene prezioso e attraverso collaborazione, programmazione e lavoro di squadra possiamo raggiungere risultati importanti per tutto il territorio coinvolto» – dichiara il sindaco di Mugnano del Cardinale, dott. Alessandro Napolitano.

I lavori proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di completare il potenziamento dell’impianto e consegnare alle comunità interessate una rete idrica più efficiente, moderna e funzionale.