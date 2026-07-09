Mugnano: Riapre la macelleria “Elvira” sabato 11 luglio

Sabato 11 luglio, riapre la macelleria “Elvira”, gli eredi hanno deciso di portare avanti la tradizione di famiglia e così la storica attività è pronta ad accogliere nuovamente tutti i clienti.

I familiari hanno scritto un lungo messaggio che vogliono condividere con tutti.

“L’attesa è finita… ci siamo.

Ci sono assenze che lasciano un vuoto impossibile da colmare. La perdita della nostra amata Elvira ha fermato il tempo, lasciandoci dolore, silenzio e tanti ricordi che porteremo sempre nel cuore.

Oggi, con tanta emozione, troviamo la forza di riaprire le porte della nostra attività.

Non sarà come prima, perché Elvira era l’anima di questo posto. Ma proprio per lei, per il suo amore, la sua passione e la dedizione che ha messo ogni giorno in questo lavoro, abbiamo scelto di ricominciare.

Ogni sorriso che vi accoglierà, ogni gesto, ogni dettaglio parlerà ancora di lei. Continueremo a custodire ciò che ha costruito con tanto sacrificio, cercando di renderla orgogliosa, ogni giorno.

Grazie a tutti voi che ci siete stati vicini con un abbraccio, un messaggio, una parola di conforto e che avete aspettato questo momento insieme a noi.

Da SABATO 11 LUGLIO vi aspettiamo con il cuore, certi che ritrovarci sarà il modo più bello per ricordare Elvira e continuare il suo cammino.

A presto e grazie, di cuore”.