Mugnano del Cardinale: i cittadini segnalano il buio totale in alcune strade cittadine

Nel cuore di Mugnano del Cardinale, il 2025 sembra portare con sé una problematica che persiste ormai da tempo: la mancanza di illuminazione pubblica in diverse aree della città, in particolare nell’area del Piano di Zona. Nonostante le numerose segnalazioni rivolte all’amministrazione comunale, i residenti continuano a trovarsi, letteralmente, “nel buio più totale”.

Questa situazione diventa particolarmente critica in un periodo caratterizzato da un aumento del fenomeno dei furti, che ha già destato preoccupazione tra i cittadini. Il buio delle strade non solo rende difficoltoso il transito pedonale e veicolare, ma alimenta anche un senso di insicurezza diffusa.

Un residente locale ha dichiarato: “Abbiamo più volte segnalato il problema all’amministrazione, ma ad oggi non è stato fatto nulla di concreto. Camminare o rientrare a casa la sera è diventato pericoloso. Si tratta di una questione di sicurezza e di dignità per tutti noi”.

La mancanza di illuminazione pubblica non è solo un disagio per i cittadini, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la sicurezza stradale e per la prevenzione di atti criminosi. Numerosi studi dimostrano, infatti, che un’adeguata illuminazione contribuisce a ridurre sensibilmente il numero di incidenti e a scoraggiare comportamenti illeciti.

Le fotografie scattate dai cittadini evidenziano una realtà inquietante: vie completamente immerse nell’oscurità, dove anche i punti luce presenti risultano non funzionanti. Questa situazione diventa ancora più frustrante per chi ha sperato che le segnalazioni potessero portare a un rapido intervento.

“Chiediamo un intervento immediato,” aggiunge un altro abitante del quartiere. “Non possiamo vivere in queste condizioni. Il buio è un alleato del crimine e un ostacolo alla nostra libertà di muoverci serenamente”.