Mugnano del cardinale Carmine Picone 18 anni

Oggi è un giorno speciale compi 18 anni!

Un traguardo importante che segna l’inizio di una nuova avventura. Siamo orgogliosi del ragazzo che sei diventato e della persona straordinaria che continui a crescere ogni giorno.

Ti auguriamo di affrontare il futuro con coraggio, di inseguire sempre i tuoi sogni e di vivere ogni esperienza con il cuore, senza perdere mai la tua bontà e il tuo sorriso.

Ricorda che, qualunque strada sceglierai, la tua famiglia sarà sempre al tuo fianco, pronta a sostenerti e a fare il tifo per te.

Buon 18º compleanno!

Papà, Mamma, Martina & Nicolò.