Mugnano del Cardinale: disservizi al Postamat, utenti esasperati. Video

Sollecitati da numerosi cittadini di Mugnano del Cardinale e non solo, siamo intervenuti oggi sul posto per constatare di persona i gravi disservizi segnalati dagli utenti di Poste Italiane.

Nel mirino delle lamentele, in particolare, il Postamat installato presso l’ufficio postale del paese: un apparecchio vecchio di oltre 20 anni che rende ogni operazione estremamente lenta e faticosa.

Per effettuare anche la più semplice operazione di prelievo, ci vogliono decine di minuti di attesa, tra rallentamenti del sistema e ripetuti blocchi temporanei. Una situazione che da tempo esaspera i cittadini, soprattutto le persone anziane, costrette a lunghe file o, in alternativa, a spostarsi nei paesi limitrofi per usufruire di un servizio più efficiente.

Durante il nostro sopralluogo, diversi utenti hanno espresso tutto il loro rammarico e la loro indignazione.

“Non è possibile che nel 2025 ci sia ancora un Postamat così obsoleto in funzione”, ci ha detto un residente. “Siamo stanchi di dover perdere tempo per ogni semplice operazione, è una mancanza di rispetto verso tutta la comunità.”

Nel video che alleghiamo al servizio, potete ascoltare direttamente le voci e le testimonianze raccolte oggi sul posto.

I cittadini chiedono a gran voce un intervento urgente da parte di Poste Italiane, con la sostituzione dell’attuale Postamat con uno di nuova generazione, capace di garantire tempi rapidi e un servizio adeguato agli standard attuali.

Seguiamo da vicino la vicenda e continueremo a darvi aggiornamenti.