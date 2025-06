MUGNANO DEL CARDINALE (Av). Recita di fine anno della classe V C Primaria

Ieri pomeriggio le tradizioni di Napoli sono state raccontate dai bambini della classe Quinta C Primaria, plesso centrale dell’ IC Manzoni.

A conclusione di un coinvolgente percorso interdisciplinare dedicato alla scoperta della Campania e delle sue tradizioni, i bambini della classe quinta primaria si sono esibiti in una recita emozionante e colorata, interamente dedicata alla città di Napoli.

Attraverso canti, scene teatrali e danze, gli alunni hanno raccontato con entusiasmo le principali tradizioni napoletane: dalla musica e il teatro, alle leggende popolari, passando per la cucina tipica, per il calcio ricordando il mitico Maradona e la passione per il mare e il Vesuvio.

Il progetto, sviluppato in collaborazione tra le materie di italiano, storia, geografia, musica e arte, ha permesso ai bambini di conoscere in modo attivo e partecipato una delle regioni più ricche di cultura e folklore d’Italia.

La recita è stata un momento di grande emozione e orgoglio per alunni, insegnanti e famiglie, coronando con successo il lavoro svolto durante l’anno scolastico.

Durante il discorso di commiato le docenti hanno voluto ricordare insieme ai bambini, la piccola Esmeralda che era membro integrante della classe e che è scomparsa prematuramente.

Gli alunni e i genitori, per il nostro tramite, vogliono ringraziare le docenti Sofia, Anna, Filomena, Carmen, Luisa, Diana e il prof. Francesco per questi splendidi cinque anni trascorsi insieme. (L. Carullo)