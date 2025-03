MUGNANO DEL CARDINALE (AV). Gli studenti dell’I.C. Manzoni esplorano la biodiversità nel Parco del Partenio

La scuola è il luogo di elezione per attivare progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale. L’istituto comprensivo A. Manzoni di Mugnano del Cardinale ha aderito al progetto “Biodiversità e impatto antropico nel Parco del Partenio”. In relazione a tale attività didattica ambientale sono previste lezioni su campo con esperti. Stamattina la prima uscita su un transetto urbano presso il rione Principessa Maria a Sirignano. Sono coinvolti 30 alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dei due plessi. Lo scopo di tale progetto che si concluderà a fine maggio è di determinare nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza e sensibilità sulle questioni ambientali . I ragazzi, questa mattina hanno ricevuto in dono uno zainetto, una bussola, un binocolo , un casacca ed un berretto con il logo del Parco. Accompagnati dai propri docenti, da esperti di ecologia, si sono recati in una zona periferica di Sirignano, dove dopo il saluto del presidente del Parco del Partenio, hanno cominciato le loro osservazioni annotandole su schede predisposte durante le precedenti lezioni tenute nel mese scorso. Il dottor Troisi e la dottoressa Guerriero hanno coadiuvato gli alunni in questo certosino lavoro di osservazione scientifica. Un grazie alla nostra DS , Luigia Conte che ha voluto aderire a questo progetto aprendo la scuola alle istituzioni territoriali.