Sperone riscopre i giochi di una volta: un pomeriggio di divertimento con Smile Animation

In un mondo sempre più digitale, tornare ai giochi di una volta è un’opportunità preziosa per i più piccoli e un dolce ritorno al passato per gli adulti. Con questo spirito, Smile Animation organizza “Alla riscoperta dei giochi di una volta”, un evento speciale dedicato alla riscoperta del divertimento genuino e della socializzazione.

Quando: Domenica 30 marzo

Dove: Scuola elementare di Sperone

Orario: Dalle ore 16:00

L’iniziativa fa parte del progetto “Il Comune con i bambini, per i bambini”, promosso dal Comune di Sperone e finanziato dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia, con l’obiettivo di valorizzare il gioco come esperienza di crescita, apprendimento e condivisione.

Un tuffo nel passato tra giochi e allegria

I partecipanti potranno mettersi alla prova con alcuni dei giochi più amati di una volta:

• Tiro alla fune

• Corsa nei sacchi

• Gioco della settimana

• Mosca cieca

• Bocce

• Altri giochi tradizionali da riscoprire

E per concludere in bellezza, ci saranno una merenda e una sorpresa finale per tutti i bambini.

Perché partecipare? I benefici dei giochi tradizionali

I giochi di una volta non sono solo puro divertimento, ma offrono anche importanti benefici per lo sviluppo dei bambini:

• Sviluppo motorio: migliorano velocità, riflessi e coordinazione.

• Creatività e immaginazione: stimolano la fantasia e la capacità di inventare storie.

• Socializzazione: aiutano a interagire, gestire emozioni e risolvere conflitti.

• Insegnamenti preziosi: favoriscono abilità utili per la crescita e il futuro.

Non mancate

Sarà un’occasione unica per vivere un pomeriggio di gioia e condivisione, riscoprendo il piacere dei giochi di una volta. Portate con voi entusiasmo e voglia di divertirvi… il resto lo mettiamo noi.

Vi aspettiamo.