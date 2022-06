Mugnano del Cardinale (AV) – Domenica 19 processione del Corpus Domini

Domenica 19 giugno si svolgerà la processione del “Corpus Domini” ecco il percorso per l’ anno 2022: il SS. Sacramento uscirà dalla Chiesa M. SS. del Carmine e rientrerà al Santuario di Santa Filomena.

Le strade che attraverserà sono: via Roma; via A. De Gasperi; via A. Moro; via Del Parco; via Democrazia, via Campo, via dell’Uguaglianza, via della Libertà, via Giovanni XXIII, via della Fratellanza, Via Togliatti, via Montevergine, Via Garibaldi e arriverà al Santuario di Santa Filomena ove si terrà la celebrazione eucaristica e la benedizione solenne.

