MUGNANO DEL CARDINALE (AV). COMITATO FESTA MARIA SANTISSIMA DELLE GRAZIE – RINGRAZIAMENTI FINALI

Riceviamo e Pubblichiamo. A nome del Comitato Festa Maria SS delle Grazie ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione della Festa Patronale 2025. Un grazie particolare al Rettore Don Giuseppe Autorino, al Sindaco Alessandro Napolitano e all’Amministrazione Comunale, al Corpo dei Vigili Urbani, alla Compagnia dei Carabinieri di Baiano, alla Protezione Civile e alla Misericordia del Baianese per la presenza durante la processione e le serate in piazza, e al Circolo degli Anziani per la disponibilità mostrata. Ringraziamo la Comunità Montana per la pulizia del paese, la Pro Loco per la disponibilità e vicinanza, e tutte le Associazioni e i Comitati festa, sia mugnanesi che mandamentali, per la partecipazione con i propri stendardi alla solenne processione.

Grazie a Carmine Petrillo per la collaborazione nella preparazione del piano di sicurezza, alla Squadra delle Torce e alle due squadre (Le Mariane e le Novative) per il sostegno e la partecipazione alla Gara del Pallio. Un grazie speciale a Felice Tedeschi per l’addobbo floreale in chiesa, a Piante e Fiori Gimelli Piera per l’allestimento delle torce, alla Famiglia Petrillo per l’infiorata alla Madonna, a Giuseppe Tedeschi per i premi in ceramica e ad Aldo Balbi per la disponibilità.

Un ringraziamento sentito va a tutti i “Cullatori”, che con fede e sacrificio hanno portato a termine la sacra processione nonostante le difficoltà: senza di loro nulla sarebbe stato possibile. L’appuntamento è per domani sera in Piazza Nico Guerriero (adiacente Biblioteca Comunale) per il consueto ringraziamento del Presidente.

Grazie alle famiglie e a tutto il popolo di Mugnano del Cardinale, che ogni anno accoglie il passaggio della Madonna con affetto e devozione. La festa è stata possibile soprattutto grazie alla vostra partecipazione.

Speriamo di non aver dimenticato nessuno, ma se così fosse vi chiediamo scusa: gli errori sono sempre in buona fede. Il Comitato è aperto a ogni suggerimento e migliorerà ancora grazie a voi.

Infine, ricordiamo che la Sacra Effige di Maria SS delle Grazie resterà esposta fino al 22 luglio. Alle ore 20:00 ci sarà una breve processione lungo Viale De Lucia, seguita dalla Santa Messa in piazza. Dopo la celebrazione, la Madonna farà ritorno al Santuario, dove verrà riposizionata sul suo trono.

Grazie di vero cuore a tutti.

Il Comitato Festa Maria SS delle Grazie