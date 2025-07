Napoli, crolla un ramo in via Scarlatti: ferito un passante

Attimi di tensione nel primo pomeriggio in via Scarlatti, al Vomero, dove un ramo di grandi dimensioni si è staccato da un albero colpendo un giovane che transitava lungo il marciapiede, nei pressi del centro Vodafone.

Il ragazzo è stato colpito alla testa e ha riportato una ferita lacero-contusa. Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto in pochi minuti e il personale sanitario ha provveduto a medicare la ferita e a monitorare le condizioni del ferito, rimasto sempre cosciente.

La scena ha attirato l’attenzione di diversi passanti, visibilmente scossi. L’episodio riaccende l’attenzione sullo stato del verde urbano, soprattutto in zone ad alta frequentazione pedonale. In corso verifiche sull’albero da cui si è staccato il ramo e su eventuali criticità strutturali.

Il giovane è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.