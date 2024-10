Moschiano celebra la 40° Sagra della Castagna: il gusto dell’autunno in due giorni di festa

Il 26 e 27 ottobre 2024, il borgo di Moschiano si trasformerà in un vivace palcoscenico di sapori e tradizioni in occasione della 40° Sagra della Castagna. Organizzato dalle associazioni Pro Loco “Michele Caputo,” Moschiano FELIX, e Pro Moschiano, con il patrocinio del Comune di Moschiano, l’evento renderà omaggio a uno dei prodotti autunnali più amati della zona: la castagna. Una celebrazione che promette di incantare abitanti e visitatori con un programma ricco di esperienze enogastronomiche e culturali.

Per due giorni, la Sagra offrirà la possibilità di degustare il meglio dei prodotti tipici locali. Le strade del centro si riempiranno di stand dedicati alla vendita e assaggio di castagne, ma anche di specialità agricole del territorio, funghi e tartufi. Gli amanti del buon cibo potranno assaporare piatti che celebrano la tradizione gastronomica irpina, con ricette antiche tramandate di generazione in generazione. Oltre alle castagne, protagoniste dell’evento, gli stand proporranno anche prodotti artigianali, vini locali e dolci tipici, per offrire ai visitatori un’esperienza culinaria completa e autentica.

Il programma delle due giornate sarà arricchito da momenti dedicati alla cultura e alla scoperta delle eccellenze del territorio. Non mancheranno esibizioni di gruppi folkloristici e musica tradizionale, che animeranno l’atmosfera e renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.

La Sagra della Castagna è un appuntamento che si rinnova da quarant’anni e che racchiude lo spirito e l’identità della comunità di Moschiano. Per chi cerca un’immersione nelle tradizioni dell’entroterra campano, questa è un’occasione imperdibile per scoprire i sapori, i colori e la storia di una terra generosa.

Vi aspettiamo a Moschiano per celebrare insieme l’autunno con la 40° Sagra della Castagna, un evento che unisce gusto e tradizione in una cornice unica!