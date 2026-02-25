Montoro (AV): Bancarotta Fraudolenta e Spaccio in concorso – I Carabinieri arrestano un 65enne

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 65enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena.

I militari, rintracciato l’uomo, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria per un cumulo di pene, dovendo l’arrestato espiare una pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione, in seguito a condanne definitive per i reati di “bancarotta fraudolenta” e “spaccio in concorso”.

Le condanne derivano da diversi episodi criminosi avvenuti commessi in Napoli, Milano e Firenze tra il 2011 e il 2020.

Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino.

L’attività rientra nelle operazioni di esecuzione penale delegate ai Carabinieri, che assicurano l’applicazione concreta delle decisioni definitive dell’autorità giudiziaria, garantendo il rispetto delle condanne emesse per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione.