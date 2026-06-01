Monteforte Irpino, trovato morto un clochard: aveva 55 anni

MONTEFORTE IRPINO – Tragedia nella giornata di oggi in via Rivarano, a Monteforte Irpino, dove un uomo di 55 anni, di nazionalità rumena e senza fissa dimora, è stato trovato privo di vita.

L’uomo era conosciuto nella zona e solitamente trascorreva le sue giornate nei pressi di un supermercato dell’area. A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato la sua presenza immobile e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, per il 55enne non c’era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe riconducibile a un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

Le forze dell’ordine hanno effettuato gli accertamenti di rito per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze della morte.

La notizia si è rapidamente diffusa nella comunità locale, suscitando dolore e commozione tra quanti lo conoscevano. Una vicenda che riporta l’attenzione sulla condizione di fragilità e solitudine vissuta da molte persone senza fissa dimora.

L’ennesimo dramma silenzioso che colpisce l’Irpinia e che lascia dietro di sé interrogativi e amarezza, ricordando quanto spesso le storie di emarginazione restino invisibili fino al momento della tragedia.