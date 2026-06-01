Premio Pabulum, all’IC Aurigemma gli studenti protagonisti nel segno della Dieta Mediterranea

“Non un semplice modello alimentare ma uno stile di vita che diventa l’occasione per riflettere sul valore di un patrimonio che unisce equilibrio e sostenibilità, tradizione e cultura”. E’ stata la Dirigente Scolastica Prof.ssa Filomena Colella a sottolineare la forte valenza didattica e formativa del Premio Pabulum, promosso dall’Associazione Pabulum e ideato dalla Prof.ssa Katia Tarantino, a cui l’Istituto ha aderito con entusiasmo, conclusosi questa mattina con la cerimonia di premiazione nell’Aula Magna della scuola. “La Dieta Mediterranea – ha spiegato la dirigente scolastica – ci insegna ad avere rispetto delle risorse, attenzione al territorio e responsabilità nei confronti del futuro. Partecipare a questo concorso è stato per gli studenti un esercizio di cittadinanza attiva che ha permesso loro di acquisire maggiore consapevolezza. Un premio che si affianca al riconoscimento ottenuto dagli studenti della Secondaria di primo grado nell’ambito del concorso promosso dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura ‘Inventa il tuo spot….Per una corretta alimentazione’. Abbiamo accolto una sfida educativa e culturale che si è tradotta in opportunità di crescita personale”.

E’ stata quindi Giulia Corrado, vicepresidente dell’Associazione Pabulum, a ricostruire la storia del premio, nato a Monteforte con una finalità didattico-scientifica, quella di promuovere la Dieta Mediterranea, riconosciuta come Patrimonio Unesco nel 2010. “Un Premio itinerante che ha fatto tappa ad Avellino, nel castello di Castellabate, nei Giardini del Monsignore di Ravello e a Paestum, tornato quest’anno a Monteforte con una edizione speciale dedicata esclusivamente all’Istituto Comprensivo Aurigemma. Volevamo fortemente che il concorso entrasse nelle scuole, convinte del ruolo cruciale delle nuove generazioni per costruire la società di domani”. Ospite d’eccezione della cerimonia Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo, che ha sottolineato come malgrado sia un tema abusato, si faccia ancora fatica a tradurre il concetto di Dieta Mediterranea “in una pratica quotidiana, che tiene conto della biodiversità del territorio e della stagionalità. Un’intuizione partita da Ancel Keys, che dimostrò come una dieta ricca di pane, pasta, frutta, verdura, legumi, olio extravergine d’oliva fosse associata a una bassa incidenza di malattie cardiovascolari e altre patologie e a una maggiore longevità”. Per ribadire come “Siamo che quello che mangiamo”. A partecipare alla cerimonia anche il sindaco di Monteforte Fabio Siricio, presente insieme al vicesindaco Enzo Ercolino, agli assessori Massimo Vitale, Elisabetta Iannaccone, Katia Renzulli, che ha posto l’accento sulla volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare le eccellenze del territorio, a partire dalla scuola, parte integrante dell’azione promossa sul territorio: “Crediamo fortemente nella sinergia tra scuola, famiglie e territorio, siamo consapevoli della necessità di valorizzare Monteforte nella sua unità. Ecco perché al più presto partiremo con i consigli comunali itineranti e in occasione della Festa della Repubblica abbiamo voluto che fossero presenti gli studenti dell’Aurigemma”.

A rivolgere un messaggio ai ragazzi anche il giornalista del Mattino Aldo Balestra “Essere diversi e non omologati è un valore. Sta a voi cercare di difendere la vostra unicità negli anni a venire”. E sottolinea l’importanza di riscoprire il valore dei prodotti a chilometro zero, del vivere con lentezza, riappropriandosi del gusto delle piccole cose “Questo premio si carica di un valore speciale, poiché avete partecipato a una competizione, acquisendo competenze, migliorando voi stessi. Sarete, poi, voi a diventare ambasciatori dell-a Dieta Mediterranea nelle vostre famiglie”. Quindi spazio alla premiazione con tanto di pergamene e premi speciali frutto del sostegno delle attività del territorio. A decretare i vincitori una giuria tecnica presieduta dalla prof.ssa Annamaria Preziuso.

A risultare vincitori per la Sezione grafico-pittorica (INFANZIA)

3° Lorenzo De Falco, 2° Luca Brancaccio, 1° Beatrice Calvanese

PREMIO SPECIALE “Custode della terra e dei sapori” a Potito Sannino

Sezione grafico-pittorica (PRIMARIA)

3° Alena Iacone, 2°Eva De Fazio, 1° Giulia De Fazio

Sezione poesia (PRIMARIA).

1° Domenico Libertino

Sezione grafico-pittorica (SECONDARIA I GRADO).

3° Noemi Inno, 2° Giulia Borrelli, 1° Carlo Vecchione

MENZIONE SPECIALE “Custode delle radici mediterranee” a Noemi Fiorillo

Sezione poesia (SECONDARIA I GRADO).

3° Carol Vecchione, 2° Giulia Borrelli, 1° Ludovica Pasquale

MENZIONE SPECIALE “Poeta del gusto e della convivialità” a Francesco Iannaccone

Sezione foto (SECONDARIA I GRADO).

3° Noemi Inno, 2° Gabriel Pericotti, 1°Niki Russo

La cerimonia è stata anche l’occasione per premiare i partecipanti alla Settimana della Salute, promossa con il coordinamento della prof.ssa Paola Romano, per sensibilizzare gli alunni al consumo di una merenda sana. A risultare vincitore Matteo Irace. Gustosi anche i piatti realizzati dagli studenti nell’ambito del concorso “Ricetta Salutare Originale. A risultare vincitori Carla Primaverile al secondo posto e al primo posto Gianpaolo Pirone con la torta della nonna e Angelo Carbone con un waffle alla frutta. A ricevere un riconoscimento anche gli alunni della 1 B, vincitori del concorso “Inventa il tuo spot…Per una corretta alimentazione” e della 2 D, che pure hanno partecipato all’iniziativa. Ed è stata ancora la 1 B ad aggiudicarsi il Premio Speciale Mediterranean Diet Influencer. Premiata anche Sofia Pascale che si è aggiudicata il secondo premio nazionale alla II edizione del Concorso “Rocco Chinnici”, promosso dall’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori). Ad affiancare il giornalista Alfredo Picariello nella presentazione il bravissimo alunno della Secondaria di Primo Grado Samuel Nutini, che ha dato prova di disinvoltura e simpatia sul palco.

Applauditissima anche la Band Auri Jam, composta da Francesco Di Maio alla chitarra, Giulia De Felice, al basso, Mario Carbone alla batteria, Andrea Lioy al basso, Gaia Pezzullo al violino, Francesco Saturno al cajon, Gaia Festa alla voce, diretti dai professori Marco Saccone e Lorenzo Petruzziello, che hanno fatto ballare tutti con “Lemon Tree” dei Fool’s Garden e “Italodisco” dei “The colors”. A chiudere la cerimonia la consegna di una pergamena alla dirigente scolastica Filomena Colella per la sensibilità dimostrata nella promozione di corretti stili alimentari. Particolarmente suggestiva anche la scenografia curata dalla Prof.ssa Katia Lazzeri.