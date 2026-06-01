Sperone, in arrivo un defibrillatore per la comunità: l’iniziativa dell’Associazione “Per la Storia”

SPERONE – Un gesto concreto a favore della salute e della sicurezza dei cittadini. Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 18:00, presso la sede della Pro Loco di Sperone in Piazza Luigi Lauro, l’Associazione “Per la Storia” donerà ufficialmente un defibrillatore alla comunità speronese.

L’iniziativa rappresenta un importante contributo per il territorio, con l’obiettivo di rafforzare la dotazione di strumenti salvavita a disposizione della cittadinanza. Nel corso dell’evento interverrà il dottore Carlo Mascheri, che illustrerà l’importanza del corretto utilizzo del defibrillatore e il valore della tempestività negli interventi di primo soccorso.

Successivamente il dispositivo sarà consegnato all’associazione sportiva Play Your Way, che provvederà alla sua installazione presso la palestra comunale, rendendolo disponibile per atleti, giovani e cittadini.

Dietro l’iniziativa vi è il lavoro dell’Associazione “Per la Storia” e del suo Consiglio di Amministrazione, tra i cui componenti figura anche il consigliere comunale Pasquale Muccio. Proprio attraverso il suo impegno associativo è stato possibile contribuire alla realizzazione di un progetto di grande utilità pubblica, destinato a migliorare la sicurezza della comunità locale.

L’iniziativa testimonia come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio possa tradursi in risultati concreti per i cittadini. Un esempio di partecipazione attiva che va oltre il semplice dibattito politico e si traduce in un servizio reale per la collettività.

L’Associazione “Per la Storia” ha inoltre voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto, in particolare Elettro Canali nella persona di Claudio, il Comune di Sperone e la Pro Loco di Sperone.

Un appuntamento che coniuga sensibilizzazione, prevenzione e impegno civico, lasciando in eredità alla comunità uno strumento fondamentale per la tutela della vita umana.