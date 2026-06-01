Avellino, cane cade nel Torrente San Francesco: salvato dai Vigili del Fuoco

AVELLINO – Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, in via Daniele De Feo ad Avellino, dove un cane di razza Setter è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco dopo essere precipitato nel Torrente San Francesco.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla Polizia di Stato, che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. Sul posto è giunta una squadra proveniente dalla sede centrale di via Zigarelli.

L’animale era finito nell’alveo del torrente e, a causa della particolare conformazione del luogo, caratterizzato da pareti scoscese e difficilmente accessibili, non riusciva a risalire autonomamente. I soccorritori hanno quindi predisposto una complessa operazione di recupero, utilizzando una scala opportunamente assicurata e stabilizzata per consentire al personale di raggiungere il fondo del torrente in totale sicurezza.

Una volta raggiunto il Setter, i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperarlo e a riportarlo in superficie senza che riportasse conseguenze.

Alle operazioni hanno preso parte anche gli agenti della Polizia di Stato, il personale del servizio veterinario dell’ASL competente e il veterinario di guardia, che hanno collaborato alle attività di soccorso e provveduto ai controlli sanitari per accertare le condizioni dell’animale.

L’intervento si è concluso con esito positivo, permettendo di mettere in salvo il cane e restituirlo alle cure dei veterinari presenti sul posto.