Montefredane sotto choc: ladri nelle case, nel mirino una donna incinta e il parroco del paese

Momenti di paura nella notte a Montefredane, dove una giovane donna in stato di gravidanza si è ritrovata faccia a faccia con un ladro introdottosi nella sua abitazione. Con lei in casa c’era anche la figlia di pochi anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il malvivente, con il volto coperto e armato di una spranga di ferro, si sarebbe introdotto nell’abitazione riuscendo a impossessarsi di denaro contante e alcuni oggetti di valore custoditi al primo piano dell’immobile. La situazione è precipitata quando la donna si è accorta della presenza dell’intruso e se lo è trovato davanti all’interno della propria camera da letto.

L’episodio ha provocato un forte shock nella vittima, tanto da rendere necessario il ricorso alle cure mediche e ad accertamenti sanitari per monitorare le condizioni della donna e del bambino che porta in grembo.

Nelle stesse ore un altro furto è stato messo a segno ai danni del parroco del paese, don Antonio Dente. Anche il sacerdote avrebbe incrociato i malviventi dopo che questi si erano impossessati di alcuni oggetti preziosi presenti nell’abitazione.

Due episodi ravvicinati che hanno alimentato preoccupazione e allarme tra i residenti. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che ha espresso vicinanza alle vittime.

«Si tratta di episodi gravissimi – ha dichiarato il primo cittadino – che generano un diffuso senso di insicurezza nella nostra comunità. Invito tutti i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali movimenti sospetti».

Sui furti sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, impegnate nella raccolta di elementi utili per identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi verificatisi nel territorio.