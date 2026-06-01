Baiano, presentazione del libro “I Sindaci di Baiano dal 1809 ad oggi” e inaugurazione dell’“Albero della Memoria”

BAIANO – Un appuntamento dedicato alla storia, alla memoria e all’identità della comunità locale quello in programma il prossimo 6 giugno alle ore 16:30 presso il Palazzo Comunale di Baiano.

Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il libro “I Sindaci di Baiano dal 1809 ad oggi”, opera di Carmine Montella che ripercorre oltre due secoli di storia amministrativa del paese attraverso le figure dei primi cittadini che si sono succeduti alla guida del Comune.

L’evento rappresenterà un’importante occasione per riscoprire il passato istituzionale della comunità baianese, valorizzando il contributo degli amministratori che, nel corso del tempo, hanno accompagnato la crescita e l’evoluzione del territorio.

Nel corso della manifestazione è prevista anche la benedizione dell’“Albero della Memoria”, simbolo del legame tra passato, presente e futuro e omaggio alle radici storiche della comunità.

Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, e l’assessore comunale Antonella Crisci. Porteranno il loro contributo anche Salvatore Guerriero, presidente di PMI International, l’autore del volume Carmine Montella e il parroco Don Fiorello.

L’appuntamento sarà inoltre arricchito dalla presentazione dei nuovi quadri che saranno esposti nella sala del Consiglio Comunale, contribuendo a valorizzare ulteriormente il patrimonio storico e culturale dell’ente.

L’iniziativa si propone come un momento di riflessione collettiva sulla memoria storica del paese e sul ruolo delle istituzioni locali nel corso dei secoli, offrendo ai cittadini l’opportunità di approfondire la conoscenza delle proprie radici.

La cittadinanza è invitata a partecipare a quello che si preannuncia come un importante momento culturale e istituzionale per l’intera comunità di Baiano.