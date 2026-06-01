“Una Luce per la Vita”, da Sirignano due pullman per la fiaccolata dedicata ai malati oncologici

SIRIGNANO – Grande partecipazione anche quest’anno alla quarta edizione di “Una Luce per la Vita”, la fiaccolata dedicata ai malati oncologici che si è svolta lungo la Via del Rosario, il suggestivo Cammino di San Pio tra Piana Romana e Pietrelcina.

L’iniziativa, promossa dal dottore Carlo Iannace insieme alle associazioni The Power of Pink e Rosa Samnium, ha richiamato centinaia di persone provenienti da tutta la Campania, unite da un messaggio di speranza, solidarietà e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione oncologica.

Anche Sirignano ha risposto presente con una partecipazione particolarmente significativa. Ben due pullman dell’Autoservizi Acierno sono partiti dal paese per consentire a numerosi cittadini di prendere parte all’evento e condividere un momento di fede, riflessione e vicinanza verso chi combatte ogni giorno contro la malattia.

Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione di tante persone che hanno lavorato dietro le quinte per garantire la perfetta organizzazione della trasferta. Un ringraziamento speciale viene rivolto a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, dimostrando ancora una volta grande sensibilità verso una causa tanto importante.

Fondamentale è stato anche il sostegno del Comune di Sirignano e di Equilibrium, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, così come prezioso è stato il lavoro svolto da Antonio De Carlo e dalle sue collaboratrici Anna Maria, Pina, Giovanna e Terry, impegnati nella gestione dei partecipanti e nell’organizzazione dei pullman.

Parole di gratitudine sono state espresse anche nei confronti degli autisti Pietro e Paolo dell’Autoservizi Acierno, apprezzati da tutti i partecipanti per la disponibilità, la professionalità e la cortesia dimostrate durante l’intera giornata.

La fiaccolata ha rappresentato ancora una volta un forte messaggio di speranza e vicinanza ai malati oncologici e alle loro famiglie. Le luci accese lungo il percorso hanno illuminato non solo il cammino verso Pietrelcina, ma anche i valori della solidarietà, dell’amicizia e dell’impegno sociale che da anni caratterizzano questa manifestazione.

Al termine della giornata resta la soddisfazione per una partecipazione straordinaria e l’appuntamento ai prossimi eventi dedicati alla prevenzione e alla sensibilizzazione, a partire dalla tradizionale Camminata Rosa che continuerà a promuovere la cultura della salute e della prevenzione sul territorio.