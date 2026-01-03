Monteforte Irpino, raccolta straordinaria della carta il 5 gennaio e attivo il canale WhatsApp ufficiale del Comune

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino è sempre più vicino ai cittadini e alle loro esigenze. La giunta guidata dal sindaco Fabio Siricio ha chiesto, e ottenuto, ad Irpiniambiente di effettuare una raccolta straordinaria della carta nella giornata di lunedì 5 gennaio. L’obiettivo è quello di garantire maggiore ordine e pulizia sul territorio, visto che la carta non è stata raccolta nei giorni di vigilia delle feste natalizie, quindi né il 24 dicembre e nemmeno il 31.

La raccolta straordinaria della carta sarà effettuata sia al mattino che al pomeriggio. “Un piccolo gesto di attenzione da parte di tutti fa la differenza per la nostra comunità”, sottolinea il primo cittadino.

Un gesto di grande attenzione nei confronti dei cittadini. Va nella stessa direzione l’attivazione del canale ufficiale WhatsApp del Comune di Monteforte Irpino, un nuovo modo per essere sempre informati, in tempo reale e direttamente sul telefono con avvisi, comunicazioni utili, eventi, servizi e aggiornamenti ufficiali: tutto in un unico canale, semplice e immediato. Qualsiasi tipo di informazione arriverà dunque in tempo reale e da un canale ufficiale, senza nessun tipo di filtro