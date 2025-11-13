Monteforte Irpino inaugura il nuovo Campus Sportivo e gli spazi dedicati ai giovani nella Biblioteca Comunale

Il Comune di Monteforte Irpino annuncia per il prossimo 17 novembre una giornata dedicata alla cultura, allo sport e ai giovani, con la cerimonia di inaugurazione del Campus Sportivo e della nuova Sezione Ragazzi e Area Giochi della Biblioteca Comunale. L’evento, organizzato dalla Commissione Straordinaria, coinvolgerà più luoghi simbolo del territorio e prevede la partecipazione attiva della cittadinanza.

La giornata prenderà il via alle ore 10.00 presso il Campus Sportivo di Via Nazionale, dove la Commissione Straordinaria rivolgerà un primo saluto istituzionale per celebrare l’apertura ufficiale della struttura, pensata come nuovo punto di riferimento per l’attività fisica e la socialità.

Alle ore 11.00, i festeggiamenti si sposteranno presso la villa adiacente alla Casa della Cultura, in Piazza Umberto I, con un ulteriore intervento dei rappresentanti istituzionali.

A seguire, alle ore 11.15, al primo piano della Casa della Cultura sarà inaugurata la nuova Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale, arricchita da uno spazio giochi dedicato ai più piccoli. Per l’occasione è in programma la lettura animata “Letture ad alta voce”, curata da Consiglia Aquino dell’“Angolo delle Storie”, con la partecipazione degli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Salvatore Aurigemma.

L’intera comunità è invitata a prendere parte all’iniziativa, che rappresenta un importante passo per la crescita culturale e sociale del territorio.