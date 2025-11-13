Serie C, Girone C: Luciano Peluso di Cimitile premiato come miglior esordiente. Il centrocampista del Giugliano brilla tra i giovani talenti

Luciano Peluso, giovane centrocampista originario di Cimitile, è stato premiato come miglior esordiente della Serie C – Girone C, conquistando uno dei riconoscimenti più prestigiosi per i giovani calciatori della categoria.

Classe, visione di gioco e una maturità tattica fuori dal comune hanno permesso al talentuoso giocatore del Giugliano Calcio di imporsi rapidamente tra i profili più interessanti dell’intero campionato. Peluso ha saputo unire grinta e qualità, diventando un punto di riferimento per la mediana gialloblù e attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Il premio rappresenta un orgoglio per la comunità di Cimitile, che segue con entusiasmo la crescita del giovane concittadino, simbolo di impegno e dedizione sportiva.

Per Peluso, questo riconoscimento potrebbe essere solo l’inizio di un percorso destinato a portarlo molto lontano.