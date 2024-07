Per commemorare le vittime del tragico incidente stradale avvenuto nel 2013 in località Acqualonga, in cui persero la vita 40 persone del Comune di Pozzuoli, domenica 28 luglio alle ore 10.30 presso il Giardino della Memoria in Monteforte Irpino si terrà una celebrazione di una Santa Messa. Alla cerimonia parteciperanno la Commissione Straordinaria, una delegazione del Comune di Pozzuoli e le autorità locali.