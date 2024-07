MUGNANO DEL CARDINALE. Il Carotenuto Calcio si iscrive al campionato di Prima Categoria

Stamattina, il presidente del Carotenuto Calcio, Pietropaolo Rozza, insieme alla consigliera della società USG Carotenuto, Annalisa Bianco, hanno ufficialmente iscritto il Carotenuto al campionato di Prima Categoria, presentando anche una domanda di ripescaggio in Promozione. Oggi era l’ultimo giorno disponibile per l’iscrizione, e se non fosse stato per l’intervento di Pietropaolo Rozza, quest’anno il Carotenuto Calcio sarebbe scomparso.

C’è speranza che quest’anno possa essere migliore per la squadra, che ha una storia lunga 70 anni. È triste constatare che se non ci fosse stato l’intervento all’ultimo minuto, la squadra sarebbe fallita. Purtroppo, sempre meno persone sembrano interessarsi a mantenere in vita le tradizioni e le storie locali, come quella del Carotenuto Calcio. Sta diventando sempre più comune vedere paesi abbandonare le proprie radici storiche e culturali, perdendo così le preziose eredità dei nostri padri e nonni.