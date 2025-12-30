Monteforte Irpino, capigruppo in rosa: tre donne alla guida dei gruppi consiliari

Capigruppo in rosa per il consiglio comunale di Monteforte Irpino. Oggi pomeriggio, martedì 30 dicembre, si è riunito il civico consesso convocato dal Presidente dell’assise Giuliano Del Mastro. I gruppi hanno scelto tre donne. Quello di maggioranza, “E’ Ora Monteforte”, è stato affidato a Katia Renzulli. Le due opposizioni, “Scegliamo Monteforte” e “Noi per Monteforte”, saranno guidati, rispettivamente, da Rosa Anna De Sapio e Giulia Valentino.

La seduta si è aperta con la consegna di una targa a Matteo Barbarisi, docente della cittadina, tedoforo ai Giochi Olimpici Invernali Milano–Cortina 2026.

Il sindaco Fabio Siricio ha voluto sottolineare la partecipazione di Barbarisi all’evento di domenica scorsa tenutosi ad Avellino con queste parole: “Il Comune di Monteforte Irpino con profondo orgoglio e stima rende omaggio a Matteo Barbarisi Tedoforo ai Giochi Olimpici Invernali Milano–Cortina 2026. Esempio di passione, impegno e senso di responsabilità, valori che onorano la comunità e che lo sport insegna e trasmette alle nuove generazioni. Monteforte Irpino ti ringrazia per aver portato il nome del territorio su un palcoscenico internazionale”.