Numerissimi, il premio da 500.000 euro è stato vinto ad Avella: la fortuna bacia il Pit Stop

AVELLA – È arrivata la conferma che il premio massimo da 500.000 euro del Gratta e Vinci “Numerissimi” è stato centrato ad Avella, presso la ricevitoria Pit Stop, situata in via Nazionale delle Puglie.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della cittadina, suscitando curiosità e grande entusiasmo tra clienti e residenti. La vincita rappresenta uno dei premi più importanti assegnati dal celebre Gratta e Vinci e porta ancora una volta la fortuna in Irpinia.

Al momento non si conosce l’identità del fortunato vincitore, che ha preferito mantenere il massimo riserbo, come avviene spesso in questi casi. Intanto, presso il punto vendita, sono numerosi i cittadini che si fermano per chiedere informazioni e tentare la sorte nello stesso luogo che ha regalato il ricco premio.

Per il Pit Stop di Avella si tratta di un evento destinato a rimanere nella memoria, con una vincita che ha acceso l’attenzione non solo della comunità locale, ma anche dei comuni vicini.