BOOM AD AVELLA! Centrato un Gratta e Vinci da 500.000 euro: è caccia al nuovo milionario

AVELLA – La fortuna bacia il Mandamento. Un fortunatissimo giocatore ha centrato una vincita da 500.000 euro acquistando un biglietto del Gratta e Vinci “Numerissimi”, facendo esplodere l’entusiasmo in paese e in tutto il comprensorio.

La notizia si è diffusa in poche ore, alimentando curiosità e supposizioni. In tanti si chiedono chi sia il misterioso vincitore che, con un semplice Gratta e Vinci, si è ritrovato tra le mani una somma capace di cambiare la vita.

Per il momento resta il massimo riserbo sull’identità del fortunato e non è stato ancora comunicato in quale ricevitoria di Avella sia stato acquistato il biglietto vincente. Un dettaglio che sta facendo crescere ancora di più l’attesa e la curiosità tra i cittadini.

Nei bar, nelle tabaccherie e nelle piazze del paese non si parla d’altro: c’è chi spera che la fortuna abbia premiato un concittadino, chi immagina un cliente di passaggio e chi, scherzando, è già corso a comprare un nuovo Gratta e Vinci.

Una cosa è certa: Avella entra tra le località baciate dalla Dea Bendata, grazie a una vincita da mezzo milione di euro destinata a rimanere nella memoria della comunità.

Non appena verranno resi noti ulteriori dettagli, compreso il punto vendita dove è stato acquistato il tagliando vincente, seguiranno aggiornamenti.