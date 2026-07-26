SAN GENNARO VESUVIANO: tenta un furto in tabaccheria, 39enne arrestato dai Carabinieri

Ha 39 anni, è incensurato e dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Originario del Marocco, l’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri a forzare la gettoniera di un distributore automatico installato davanti ad una tabaccheria in via Cappella, nel comune di San Gennaro Vesuviano.

La segnalazione da alcuni residenti che avevano visto il 39enne colpire con violenza la serranda del locale con un palo di ferro. Arrivati pochi istanti dopo la chiamata al 112, i militari della sezione radiomobile di Nola hanno bloccato l’uomo prima che potesse terminare il suo lavoro e fuggire.

E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di raccontare la sua nottata al giudice.