MERCOGLIANO. “Sinergie-Educazioni Territoriali”, presentato il report finale: firmato il Patto di Comunità Educante

389 alunni delle scuole del territorio, di cui 73 provenienti da famiglie vulnerabili, 64 con bisogni educativi speciali (BES) e 42 minori stranieri; 155 minori hanno partecipato a più di una azione progettuale; 213 studenti delle scuole superiori di Avellino sono stati coinvolti in percorsi di riflessione e condivisione. Sono soltanto alcuni dei numeri di “Sinergie-Educazioni Territoriali”, progetto selezionato da “Con i Bambini – Impresa Sociale” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto ha costruito una rete ampia e articolata, capace di mettere in relazione soggetti istituzionali, scuole, enti del terzo settore, famiglie e cittadini, con l’obiettivo comune di contrastare la povertà educativa e rafforzare il tessuto sociale locale. Il partenariato è composto da 14 soggetti, con il ruolo di capofila affidato alla cooperativa sociale Demetra. Partner del progetto sono i Comuni di Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo, le scuole I.C. Mercogliano e Scuola Primaria Paritaria Maria SS. di Montevergine, il Consorzio dell’Ambito A02, il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno e le organizzazioni di volontariato e promozione sociale La Casa sulla Roccia, Associazione Comunità Accogliente, Assud, Podjgym, Loreto Academy, Pro Loco Pro Mercogliano.