MERCOGLIANO CITTÀ SOLIDALE, SEMPRE! RIUSCITA L’INIZIATIVA “VOCI NEL VENTO”.

Questa domenica 23 Marzo, la Piazza Municipio di Mercogliano, si è riempita di tantissimi colori: il blu dei palloncini dei bambini, il rosa delle magliette di tante donne di ogni età, il tricolore della fascia indossata dal sindaco della Città, Vittorio

D’ Alessio con l’assessore alle disabilità Lucia Pescatore, alla Giunta, ai consiglieri comunali e l’azzurro dei fumogeni che hanno colorato la Piazza.

Il MID Campania, nella persona del presidente Giovanni Esposito, esprime tutta la sua grande gioia, per l’ottima riuscita del flash mob, “Voci nel Vento”, che si è svolto in contemporanea con Piazza Municipio a Napoli e in molte Piazze Italiane, dedicato a chi vive con i disturbi spettro Autistico ed alle loro famiglie e che andrà in onda il 2 di Aprile su Rai.

Il MID Campania, ringrazia tutte le Associazioni e Movimenti, le famiglie e i tanti bambini e bambine presenti e intervenuti, anche il Gruppo Territoriale del M5S di Avellino presente per l’occasione, l’E.T.S. insieme ad una rappresentanza di ragazzi dei loro laboratori clinici dell’Autismo A.S.L. Avellino, le società sportive.

Un caloroso ringraziamento all’ Amministrazione Comunale e alla Pro Loco di Mercogliano, per l’impegno profuso e la grande professionalità organizzativa.

Sono tanti i piccoli passi che il M.I.D. e tanti Cittadini ed Associazioni, stanno compiendo nel mondo del Volontariato da lungo tempo, ma la bellezza, l’empatia e la gioia di ritrovarsi tra tante persone, di tutte le età, come in Piazza Municipio a Mercogliano oggi, circondati dalla vera solidarietà, spontanea e sincera, fa capire che tutti insieme si può costruire davvero, una Società più giusta ed accogliente.